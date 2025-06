Pedirán reunión urgente con embajador de EU

El Senado de la República solicitará una reunión urgente con el nuevo embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, para exigir un trato digno a los migrantes en ese país y que no se violen sus derechos humanos, informó la senadora Cynthia López Castro, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, de la Cámara Alta.

En entrevista, la legisladora de Morena calificó de “inadmisible” lo que sucedió en la redada “inhumana” en Los Ángeles. Recordó que una de las facultades del Senado de la República son las relaciones internacionales y alzar la voz de respeto a nuestros migrantes.

Dijo que el Senado pedirá la reunión con el embajador de Estados Unidos de manera inmediata, “que podamos tener una reunión con él para ver estos temas, porque no puede haber un trato indigno, inhumano hacia nuestros migrantes. Todos los que vimos lo que pasó, nos duele a México este trato inhumano a nuestros hermanos migrantes. No lo vamos a permitir, no es humano, viola cualquier tipo de convención de los derechos humanos, y no puede ser que estén tratando así a nuestros connacionales”.

La senadora Cynthia López Castro confío en que se pueda llegar a un acuerdo migratorio con el Gobierno de Estados Unidos, quien dijo, debe reconocer la importancia y el peso que tienen los migrantes en la economía de ese país.

“El Gobierno (de Estados Unidos) podrá implementar sus políticas, pero no se va a permitir el maltrato a nuestros migrantes. Entonces sí hay varios connacionales que están en una situación migratoria donde solamente se tiene que regularizar y bueno, busquemos llegar a un acuerdo donde Estados Unidos pueda regularizar a estos migrantes. Pero lo que más se pide es que no se trate de esta manera tan indigna a nuestros hermanos mexicanos”, puntualizó.