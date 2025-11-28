Pedro Castillo es condenado a más de 11 años de cárcel

El izquierdista expresidente peruano, Pedro Castillo (2021-2022), fue condenado a 11 años, 5 meses y 15 días de cárcel por el delito de conspiración para una rebelión, a raíz del fallido intento de golpe de Estado que protagonizó el 7 de diciembre de 2022.

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema que juzgó a Castillo consideró que el exmandatario no consumó el delito de rebelión al no concretarse sus intenciones golpistas, motivo por el que la Fiscalía varió durante el juicio la solicitud de pena contra el exjefe de Estado de 34 años de cárcel, a la finalmente dictada por el tribunal.

La misma pena de 11 años, 5 meses y 15 días fue impuesta contra sus exministros Betssy Chávez, quien se encuentra asilada en la embajada de México, y Willy Huerta. Aníbal Torres, exjefe del gabinete de asesores, condenado a 6 años y 8 meses de prisión. En este caso y el de Willy Huerta se suspendió la ejecución de la pena.

Sobre la reparación civil, por concepto de daño extra-patrimonial, el tribunal ordenó el pago de 12 millones de soles (65.39 mdp mexicanos). Este monto será asumido de manera solidaria por Castillo, Chávez, Torres Vásquez y Huerta Oliva.