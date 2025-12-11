Pedro Haces niega nexos con el Limones y la Catem

El diputado federal de Morena, Pedro Haces Barba negó que Edgar “Limones”, integrante de “Los Cabrera”, detenido el miércoles en Durango por delitos de extorsión, tenga algún vínculo con la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem).

En redes sociales, el también secretario de la Catem hizo un llamado a atender la única información oficial, emitida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dependencia que “en ningún momento establece relación alguna con nuestra organización”.

Señaló que la Confederación que dirige está construida con el esfuerzo honesto de cientos de miles de trabajadoras y trabajadores. Por ello, “no vamos a permitir que la mentira manche su trabajo ni la integridad de nuestra organización”.

Haces Barba garantizó que la Catem seguirá adelante con legalidad, transparencia y convicción, defendiendo los derechos de quienes sostienen a México todos los días.