Pedro Haces niega ser encargado de outsourcing

El diputado federal de Morena y secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem), Pedro Haces Barba, rechazó categóricamente fungir como presunto vínculo entre personas supuestamente relacionadas con actividades de facturación irregular y outsourcing ilegal.

Lo anterior, después de que el columnista de El Universal y periodista, Claudio Ochoa Huerta, revelara que autoridades de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum identifican a Haces Barba como “el principal facturero y encargado del outsourcing en el país”.

De acuerdo con su columna “La fiesta de Haces en España y México”, hay en la mira tres personajes que forman la “estructura” echada a andar por el líder de la Catem: René Escobar Bribiesca, Aviv Mizrahi y Jorge López Garza.

Sin embargo, mediante un comunicado, el diputado guinda sostuvo que los señalamientos en su contra son “falsos” y que su trayectoria como legislador está “limpia y apegada a la ley”.

Limpio

“Esa afirmación es absolutamente falsa. No tengo, ni he tenido ningún tipo de relación profesional, personal o de cualquier otro tipo con las personas mencionadas, con excepción de René Escobar, a quien sí conozco y quien hasta donde yo tengo conocimiento no se dedica a ninguna de las actividades señaladas”, indicó Pedro Haces.

Sobre las otras personas, agregó, “jamás he tenido contacto ni acercamiento alguno”.

Por ende, afirmó que no se dedica ni ha participado en actividades de outsourcing ilegal o facturación irregular.

“Toda mi trayectoria se ha guiado bajo los principios de transparencia, legalidad y el respeto irrestricto a los derechos de las y los trabajadores”, dijo.

Según el diputado, se ha pronunciado siempre “a favor” de erradicar cualquier forma de outsourcing ilegal o esquemas que afecten los derechos de la clase trabajadora.

“Invito a ejercer un periodismo responsable, basado en la veracidad, evitando la difusión de afirmaciones y señalamientos infundados que afectan la honra y reputación de las personas”, exhortó el secretario general de la Catem.

Además, añadió que “las mentiras no se vuelven verdad por repetirse” y que no se presta a juegos políticos ni a inventos.