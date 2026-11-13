PEF 2027 no impulsará el crecimiento ni la seguridad

Los diputados “desaprovecharon” la oportunidad de atender los desafíos que enfrenta el país, porque el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027 no reorienta el gasto hacia las prioridades, dijo la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

“La Cámara de Diputados desaprovechó una oportunidad estratégica para atender los principales desafíos del país, pues lejos de corregir rezagos en seguridad, inversión productiva, salud, educación, promoción turística y competitividad, el proyecto fue aprobado sin cambios de fondo y sin una reorientación del gasto hacia las prioridades que pueden detonar crecimiento económico, atraer inversión y generar empleo formal”, señalaron.

Reducción al INE

En un comunicado, el sindicato patronal aseguró que el único cambio aprobado fue la reducción de seis mil millones de pesos al presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE).

Una decisión que se adoptó en la antesala del proceso electoral, lo que “envía una señal equivocada sobre las prioridades nacionales. La certeza democrática constituye una condición indispensable para la estabilidad, la confianza y la inversión”.

Agregó que se deben construir condiciones para que permanezca el crecimiento, porque así la recaudación subirá y habrá mejor ambiente para las inversiones.

Expuso que en educación el presupuesto se concentra en las becas, pero éstas no sustituirán la calidad de la enseñanza, ni de la formación docente o de la infraestructura.

La inversión física representará el 2.6 % del Producto Interno Bruto (PIB), menor al 4.5 % de hace una década, además de que el déficit proyectado asciende a 3.9 % del PIB, superando el monto destinado a inversión física.