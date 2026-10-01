Pelea entre pilotos en un vuelo; apuñalan a uno

Un avión con destino a Tel Aviv debió aterrizar el miércoles en Arabia Saudita debido a un “incidente” durante el vuelo, informó la aerolínea FlyDubai, mientras que medios israelíes señalaron que se habría producido una pelea entre los pilotos porque uno de ellos quería estrellar la máquina en un ataque terrorista.

Varios medios israelíes informaron que se produjo una pelea entre el piloto y el copiloto del avión, durante la cual se activó la señal de emergencia de la aeronave. El incidente ocurrió en un contexto de tensión, en plena guerra en Medio Oriente.

La Fuerza Aérea israelí desplegó aviones de combate ante la posibilidad de que se tratara de un secuestro aéreo, una hipótesis que fue rápidamente descartada, según los canales de televisión israelíes 12 y KAN.

Según el Gobierno israelí, la situación está ahora “bajo control y se están tomando todas las medidas necesarias para permitir el regreso seguro de los pasajeros israelíes”.

El primer ministro, Benjamin Netanyahu, estuvo en contacto con varios de sus ministros durante el incidente y “continúa siguiendo la situación”, precisó el Gobierno en un comunicado.

Además el primer ministro dijo a Yaniv Hayon, uno de los pasajeros que irrumpió en la cabina de mando durante el vuelo de Dubái a Israel, “eres un héroe. Mereces una medalla de honor por tu valentía”.

Hasta el momento, ni la aerolínea ni las autoridades de los países involucrados brindaron detalles sobre lo que realmente ocurrió a bordo del vuelo.

Medios israelíes, que citaron fuentes anónimas, informaron que algunos pasajeros intervinieron para separar a los pilotos durante la pelea. También difundieron una fotografía en la que se ve a uno de ellos con la camiseta cubierta de sangre.

Piloto y copiloto de Flydubai están en hospital

El aeropuerto de Tabuk, en Arabia Saudita, informó oficialmente que tanto el comandante como el copiloto habían sufrido heridas y fueron trasladados a un hospital para recibir la atención médica necesaria. Mientras tanto, “los pasajeros que se encuentran en la terminal recibieron la asistencia necesaria”, añadió el comunicado.

Los medios israelíes informan que los servicios de inteligencia israelíes, el Mossad y el Shin Bet, participan en la investigación del accidente del vuelo de FlyDubai.

Los pasajeros, que se encuentran actualmente en el aeropuerto de Tabuk, en Arabia Saudita, cerca de la ciudad israelí de Eilat, a orillas del Mar Rojo, serán interrogados a su llegada a Israel.

“Incidente fue un intento de ataque yihadista”

“El grave incidente en el avión de FlyDubai fue un intento de atentado yihadista, frustrado únicamente gracias al heroísmo de varios pasajeros israelíes que irrumpieron en la cabina, redujeron al terrorista y, por sus propios medios, devolvieron el control del avión a otro miembro de la tripulación presente en el lugar”, declaró el ministro de Defensa, Israel Katz, en un comunicado.