Pelea senador su marca “Noroña es pueblo”

Gerardo Fernández Noroña interpuso un recurso de oposición ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) tras el intento de dos personas por registrar, sin consentimiento del legislador, la marca comercial “Movimiento Nacional Noroña es pueblo”.

Como lo reveló El Universal el 17 de diciembre del año pasado, en el expediente 3280577 se indica que Josué Valencia y Javier Rojas ingresaron una solicitud ante el IMPI para registrar la marca “Movimiento Nacional Noroña es pueblo” y usarla en publicidad y trabajos de oficina.

Tras darse a conocer el hecho, el pasado 9 de enero, Fernández Noroña ingresó un recurso de oposición para evitar que se les entregara la concesión de marca a estas dos personas, al señalar que pretendían hacerlo sin su consentimiento.

Afirmó que de entregarle la marca a estas dos personas “me causaría un riesgo, así como inducir al error, confusión o engaño al público”.

El legislador argumentó que la frase “Noroña es pueblo” ha sido creada por sus seguidores en redes sociales por su trabajo político, social, legislativo, parlamentario, organizativo, territorial e informativo, “generando una identidad, simpatía y respaldo generalizado a lo que represento dentro del actual proceso de transformación nacional”.