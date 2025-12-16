Pelea y jaloneos en Congreso de CDMX

Diputados de Morena y el PAN protagonizaron un zafarrancho en el Congreso de la Ciudad de México debido a una reserva presentada por los guindas, que al final se avaló, para que el nuevo órgano de transparencia, que sustituirá al Instituto de Transparencia, no fuera colegiado.

La diputada del PAN, Daniela Álvarez, hizo uso de la tribuna y denunció que se rompió este acuerdo político que se tenía, por lo que anunció que tomarían la tribuna.

Ahí empezaron los gritos. El presidente de la Mesa Directiva, Jesús Sesma, intentó continuar con la sesión dando el uso de la palabra a los legisladores desde su lugar, pero los gritos impedían escucharlos.

La diputada del PRI, Tania Larios, escaló hasta el área de sonido para intentar tomar el control, pero legisladores de Morena corrieron para impedirlo. Otras legisladoras morenistas corrieron e ingresaron por la parte trasera de la Mesa Directiva hasta la tribuna y ahí comenzaron los empujones, codazos y jalones de cabello.

Se pudo observar a las legisladoras Daniela Álvarez, Yuriri Ayala, Claudia Pérez y Rosario Morales jalarse el cabello entre sí. Jesús Sesma, atónito de lo que ocurría, intentó separar a las diputadas.

El caos permanecía, Olivia Garza tocaba la campana y debido a los empujones, la bandera que se encuentra en tribuna se desprendió.

Tras el caos, la sesión se suspendió y debido a que los panistas y priistas permanecían en tribuna, se planteó ir a una sede alterna.

Esto pareció ser un distractor, los diputados de Morena y aliados regresaron al pleno y ahora ellos fueron los que se plantaron en la tribuna.

Una vez llegada la calma, el dictamen para eliminar de la Constitución capitalina al Info CDMX fue avalado por 45 votos a favor de Morena y sus aliados.