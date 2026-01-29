Pemex asegura 342 mil litros tras denuncias

El robo de combustible se mantuvo como un problema activo en el país durante 2025. Ante ello, Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que a partir de denuncias ciudadanas anónimas, recibió mil 148 reportes por ilícitos relacionados, lo que permitió asegurar 342 mil 518 litros de combustible.

Asimismo, con eso se han recuperado cuatro mil 891 litros faltantes, y localizar 221 tomas clandestinas en distintas regiones del país.

A través del Centro Coordinador de Denuncias (CECO), Pemex atendió reportes que permitieron además recuperar cuatro mil 891 litros faltantes, asegurar 29 predios, detectar 49 fugas, derrames e incendios, así como localizar 10 excavaciones ilegales, ocho invasiones al derecho de vía, cinco túneles y tres depósitos clandestinos de combustible.

Los reportes fueron canalizados a la Unidad de Coordinación Técnica (UCT), para su atención legal y a la Gerencia de Seguridad de la Información, que dio seguimiento, relató la compañía.

Asimismo, la Dirección General de Inteligencia de la Guardia Nacional (GN) puso a consideración el uso de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) de la Plataforma META, orientadas a prevenir la creación de sitios apócrifos que utilicen indebidamente la marca y el logotipo de Pemex.