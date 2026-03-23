Pemex enfrenta nuevo derrame en Dos Bocas

Ayer domingo se confirmó que se generó un nuevo derrame en la refinería Olmeca Dos Bocas, Tabasco, a días de reportar un incendio en la zona.

“El Gobierno de México mantiene un operativo de atención interinstitucional ante la presencia de hidrocarburos detectada en inmediaciones de Dos Bocas, con la participación de la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Petróleos Mexicanos (Pemex), Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Tabasco (Semades)”, señaló la empresa.

En menos de un mes ha reportado dos derrames, uno más en las costas de Veracruz y un incendio también en las inmediaciones de la refinería Olmeca.

Pemex aseguró que como parte de sus acciones por remediar el daño, se llevaron a cabo recorridos de supervisión en la zona del muelle y playa de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (Ensar) Dos Bocas, así como reuniones de coordinación para la implementación de medidas inmediatas de contención, limpieza y evaluación del impacto ambiental.

Asimismo, se supervisan los trabajos realizados por la empresa especializada contratada para atender el incidente.

Durante las inspecciones se verificaron las labores de contención y recuperación de residuos de hidrocarburo en la dársena y en áreas con conexión a cuerpos de agua.

A la fecha, se han recolectado aproximadamente 240 kilogramos de material impregnado con crudo.

Acciones de contención

De manera complementaria, personal técnico de Pemex, en coordinación con Semar, ejecuta acciones de contención y recuperación en el río Seco, a la altura de la ranchería Limón, en el municipio de Paraíso.

Mediante la instalación de barreras de contención se ha logrado confinar el hidrocarburo y prevenir su dispersión hacia la laguna Mecoacán. Asimismo, se realizan labores de recolección mediante cordones oleofílicos, explicó Pemex.

La Profepa mantiene recorridos de inspección en el río Seco para verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental durante la atención del incidente.

El Gobierno de México refrenda su compromiso de mantener el monitoreo permanente, asegurar la contención total del evento y proteger los ecosistemas marinos y las comunidades costeras, particularmente a los pescadores de la región.

Reitera que las labores de limpieza, evaluación y seguimiento continuarán hasta la completa remediación del área afectada.