Pemex excede aportaciones

Petróleos Mexicanos (Pemex) excedió el gasto de las aportaciones de capital que le realizó el Gobierno Federal en 2024 y también colocó más deuda para el pago de proveedores en ese año, de acuerdo con el informe individual de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Según el informe respectivo de la segunda entrega de la cuenta pública 2024 de la Auditoría, la gestión de deuda de la petrolera no tuvo irregularidades. “Se determinaron 13 resultados, de los cuales en 10 no se detectaron irregularidades y tres fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este informe”, apuntó la ASF.

Pero en la explicación de los sucesos fiscalizados, se dan cuenta los hechos.

El objetivo de dicha auditoría fue fiscalizar la gestión financiera de la deuda para comprobar que su emisión, colocación, contratación, amortización, pago del costo financiero y aplicación, así como el registro de las operaciones y su presentación en los estados financieros se efectuaron de conformidad con las disposiciones legales y normativas.