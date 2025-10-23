Pemex mantiene intensas labores de limpieza

Petróleos Mexicanos (Pemex) sigue trabajando en la remediación del derrame de hidrocarburos que se generó en el ducto Poza Rica–Madero por las lluvias intensas registradas en Veracruz en días pasados.

La comunicación oficial de la petrolera mexicana en este caso está siendo liderada por la Secretaría de Energía (Sener), lo que en el gobierno anterior no sucedió en situaciones similares.

Pemex apuntó el martes que este derrame se generó a partir de las lluvias intensas en Veracruz. Fue el viernes pasado cuando mediante redes sociales se comenzó a divulgar la afectación al medio ambiente por el hidrocarburo.

Reanuda operaciones ducto dañado

Pemex añadió el miércoles pasado que operan más de 80 unidades terrestres y fluviales, entre las que se incluye una embarcación especializada en la atención de emergencias clase FIFI II y cinco lanchas, desplegadas para el rastreo, la contención y el acceso seguro a áreas críticas.

Las labores incluyen la instalación de 48 cordones oleofílicos y 13 barreras marinas, así como la recuperación de hidrocarburos en superficie mediante dos equipos skimmers y cuatro equipos de respiración autónoma, apoyados por 11 retroexcavadoras que habilitan brechas y caminos.

Asimismo, en estas labores participa personal y equipo de cuatro compañías: A&B, Luza Tecnologías, HB y Siisa. Pemex informó que el oleoducto de 30 pulgadas Poza Rica–Madero reanudó operaciones de manera segura, conforme a los protocolos de seguridad.