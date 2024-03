Pemex no se vende, se moderniza: Gálvez

La candidata presidencial de oposición, Xóchitl Gálvez Ruiz, explicó que si gana las elecciones no venderá Petróleos Mexicanos (Pemex); por el contrario, lo modernizará para que sea pionero en energías renovables.

“No se confundan, Pemex no se vende, Pemex se moderniza. Pemex refinación perdió 800 mil millones de pesos; imagínate lo que podríamos hacer en educación, en salud, apoyar a emprendedores, apoyar a todos aquellos que quieran estudiar una carrera en el exterior.

“No te confundas, no voy a vender Pemex, voy a modernizar Pemex para hacerlo una empresa más eficiente, que le entre a las energías renovables, que le entre a competir al mercado de las energías. Ya no solo el petróleo”, respondió Gálvez Ruiz a un usuario de TikTok que le comentó: “tú acabas de decir hace unos días que vas a vender Pemex”.

“Vamos por un México sin miedo a avanzar, sin miedo a la tecnología y sin miedo a las energías renovables”, escribió la candidata en la descripción de su video.

El martes por la tarde, la candidata Claudia Sheinbaum aseguró que Xóchitl Gálvez quiere privatizar la empresa de petróleo y gas natural, esto tras anunciar sus propuestas para cerrar dos refinerías de México.

“Lo que ellos esconden (es que) quieren privatizar Pemex, es en realidad lo que siempre han querido. Nosotros no, nosotros defendemos a Pemex”, dijo la morenista durante un evento en Oaxtepec, Morelos.No tengo miedo a Trump ni a Biden, dice XóchitlDe gira proselitista por Tijuana, Baja California, la candidata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez Ruiz, aseguró que no le preocupa quién resulte ganador en la elección de noviembre próximo en Estados Unidos, porque como presidenta de México no aceptará amenazas de imposición de aranceles ni agendas contra los derechos humanos de Joe Biden o Donald Trump.

En el foro Frontera de Siglo XXI: Seguridad y Desarrollo, puntualizó que no le teme a ninguno de los aspirantes a la presidencia de Estados Unidos, por lo que en caso de ganar las elecciones del 2 de junio establecerá relaciones de cooperación, pero no permitirá que “nos quieran imponer la agenda”.

“Hoy México debe tener una negociación mucho más clara con Estados Unidos. A mí no me dan miedo ni Trump ni Biden, se los digo sinceramente, al que me pongan va a haber una relación franca, directa, clara; sus amenazas de aranceles, aquí tengo al mejor negociador del Tratado de Libre Comercio (Ildefonso Guajardo). Lo que sí es que no vamos a aceptar que nos impongan una agenda que viole derechos humanos”, aclaró.