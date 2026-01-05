Pemex recupera su capacidad de refinación: Claudia

Desde Atitalaquia, Hidalgo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo supervisó la colocación de un reactor hidrodesulfurizador de naftas, que forma parte de la modernización de la refinería de Tula, la cual se suma a la inversión que se realiza en ocho refinerías del país que le permiten a Petróleos Mexicanos (Pemex) recuperar su capacidad de refinación y de producción de más de un millón de barriles diarios para alcanzar la soberanía energética nacional.

“Esta refinería, entonces, lo que muestra es que Pemex recupera su capacidad de refinación. Hoy son ocho refinerías de Petróleos Mexicanos: las seis refinerías históricas donde está Tula; la refinería Olmeca, en Dos Bocas, que —como bien nos comenta Guadalupe— ya está produciendo 320 mil barriles diarios de petrolíferos; y la refinería de Deer Park, que ya es completamente propiedad de Petróleos Mexicanos. Ocho refinerías que en conjunto están produciendo más de un millón de barriles diarios. Esto no se veía desde hace dos décadas. ¿Y qué permite ello? Recuperar la soberanía energética, la capacidad de México de poder producir los petrolíferos que requiere”, informó.

Recordó que en los gobiernos neoliberales se buscó privatizar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para permitir la participación de empresas nacionales y extranjeras en la producción de petróleo y electricidad, lo que provocó una caída en la producción del crudo y el endeudamiento de la petrolera.

“El día de hoy estamos contentos, además, porque al tener la coquizadora (de Tula) y estos equipos, se permite producir gasolina con menos contenido de azufre, que afecta menos a la salud y al medio ambiente”, agregó.

En el segundo piso de la Cuarta Transformación, refirió la jefa del Ejecutivo, se aprobaron reformas constitucionales que le devolvieron el carácter de Empresa Pública del Estado a CFE y Pemex, además de la reintegración vertical de Petróleos Mexicanos, lo cual permitió mayor eficiencia, control, productividad y menos corrupción.

La soberanía energética es fundamental para la nación

En medio de un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas, como la reciente intervención de Estados Unidos en Venezuela, la presidenta afirmó que la soberanía energética es fundamental para la soberanía nacional.

“Es muy importante, la soberanía energética es fundamental para la soberanía nacional, muy importante. Y ahora se ha avanzado mucho en los petrolíferos, gasolina, diésel, turbosina, y tenemos que seguir avanzando en gas, gas natural”, declaró en entrevista.

Sheinbaum subrayó que las recientes reformas devolvieron a ambas empresas su naturaleza pública, al dejar atrás la figura de “empresas productivas del Estado”, la cual, dijo, debilitaba su función social y estratégica.

La presidenta explicó que una de las modificaciones centrales fue al artículo 28 constitucional, mediante la cual Pemex y la CFE dejaron de ser consideradas monopolios.

Este cambio, sostuvo, transformó de fondo la dinámica del sector energético y permitió revertir una parte sustantiva de la reforma energética de 2013.

“Son empresas públicas y pueden producir la cantidad de energía eléctrica o de petróleo y petrolíferos que el país requiere, sin esa limitación”, señaló.

En este nuevo marco legal, Pemex se reintegró verticalmente, dejando atrás la fragmentación en múltiples subsidiarias con consejos de administración independientes.

Ahora, tanto Pemex como la CFE cuentan con un solo consejo de administración, lo que —afirmó Sheinbaum— ha permitido mayor productividad, control, desarrollo y un combate más efectivo a la corrupción.