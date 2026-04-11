Pemex revisa causas del incendio en Dos Bocas

Petróleos Mexicanos (Pemex) va a “revisar” por qué se quemó el almacén de coque de la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, informó la empresa en un comunicado difundido el viernes.

“Es importante destacar que la refinería continúa en condiciones seguras y operativas. Se confirma que no se registró personal intoxicado ni lesionado y se revisan las causas que originaron el evento”.

El jueves se reportó un nuevo incendio en la refinería nueva en Dos Bocas, Tabasco.

La petrolera informó que el incendio registrado en la fosa de almacenamiento de coque de la Refinería Olmeca fue totalmente sofocado alrededor de las 18:25 horas del jueves, sin que se presentaran afectaciones mayores.

La intervención oportuna del personal y de los sistemas contra incendio, así como la aplicación de los protocolos de seguridad y movimientos operativos, permitieron controlar el incidente en poco más de hora y media, señaló Pemex.