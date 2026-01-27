Pemex suspende envío de petróleo a Cuba

La petrolera estatal mexicana Pemex suspendió sus planes de enviar un cargamento de crudo a Cuba, reportó el medio Bloomberg.

Pemex, que preveía enviar el cargamento este mes, lo retiró de su agenda, de acuerdo con documentos que revisó Bloomberg. Detalló que, según el calendario original, el cargamento debía cargarse a mediados de enero y habría llegado a Cuba antes de finales de mes.

El crudo debía ser trasladado en el buque Swift Galaxy, según el documento que vio el medio.

La presión sobre la isla, que recibió un duro golpe con la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, el 3 de enero, en una operación estadounidense en la que fue extraído de Caracas y trasladado a Washington DC, donde enfrenta cargos de tráfico de drogas.