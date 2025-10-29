Pemex vuelve a prometer pago a proveedores

Luego de publicar su reporte trimestral al cierre de septiembre, en el que se evidencia un incremento de doble dígito en sus pasivos a proveedores, Pemex afirmó nuevamente que el saldo se reducirá en los siguientes meses.

“En los próximos meses se van a liquidar 220 mil millones de pesos de adeudos”, expuso la empresa que dirige Víctor Rodríguez Padilla.

Liquidan cuentas

La petrolera explicó que en los primeros nueve meses del año, los pagos a proveedores y contratistas han sido de 299 mil millones de pesos, pero para los siguientes meses se van a sumar al proceso de pago los recursos disponibles del Programa de Financiamiento de Inversión 2025, coordinado por Banobras, el cual ya liquidó facturas por 2 mil 912 millones de pesos en septiembre y 26 mil 285 millones de pesos en octubre.

“El 27 de octubre de 2025, Petróleos Mexicanos (Pemex) presentó sus resultados correspondientes al tercer trimestre de 2025, que reflejan avances significativos en su desempeño operativo, financiero y estratégico.