Pemex y Woodside firman acuerdo

Petróleos Mexicanos (Pemex) y la empresa australiana Woodside Energy firmaron un Memorando de Entendimiento (MoU) no vinculante, que establece un marco de cooperación técnica y estratégica en materia de exploración y producción de hidrocarburos.

Las dos empresas ya tienen experiencia trabajando juntas. En marzo, último reporte disponible, reportaron un avance de 50 % en el proyecto Trion en el Golfo de México para extracción de crudo en aguas profundas y esperan obtener el primer barril de crudo en 2028.

Trion se encuentra a dos mil 500 metros de profundidad, a unos 180 kilómetros (km) de la costa mexicana y a 30 km al sur de la frontera marítima entre México y Estados Unidos.

Fue descubierto en 2012 por Pemex. BHP Petroleum adquirió una participación en 2017 que posteriormente pasó a formar parte de la cartera de Woodside en 2022.

El Memorando de Entendimiento, suscrito por la directora general ejecutiva de Woodside Energy, Liz Westcott, y por el director general de Pemex, Juan Carlos Carpio Fragoso, contempla el intercambio de conocimiento técnico, experiencias y mejores prácticas de la industria de petróleo y gas, así como la identificación y evaluación conjunta de oportunidades de colaboración en actividades de exploración y extracción.

Con la suscripción del memorándum, Pemex y Woodside Energy fortalecen su relación y amplían su marco de colaboración.