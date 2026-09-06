Pendientes contra abuso sexual infantil

El 28 de agosto de 2025, la Secretaría de Educación Pública (SEP) llevó a cabo un acto de disculpa pública tras el caso de abuso sexual cometido en agravio de 17 menores de edad en el Jardín de Niños “Marcelino de Champagnat”, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, por parte del asistente técnico pedagógico, Ramón Morales Jacobo, condenado a 494 años y nueve meses de prisión.

A raíz del hecho, la institución a cargo de Mario Delgado estableció a nivel nacional la “Jornada de Concientización sobre la Gravedad del Abuso Sexual y el Maltrato Infantil”, bajo el lema “Te veo, te creo y te cuido”, designada a realizarse cada 8 de septiembre en educación básica. Este año, de acuerdo con el Calendario Escolar 2026-2027, la segunda edición titulada “Te escucho, te comprendo, te protejo”, se realizará el próximo lunes 7 de septiembre.

Durante la jornada del año pasado, el titular de la SEP señaló que más del 16 % de niñas y niños de 10 a 13 años reconocen haber vivido abuso sexual, mientras que entre adolescentes de 14 a 17 años la cifra alcanza casi el 38 %.

Cabe señalar que, aunado a la disculpa pública, la SEP tiene la obligación de cumplir con tres medidas de reparación: una política pública de espacios escolares seguros, becas completas para las niñeces sobrevivientes y un programa de regularización académica.