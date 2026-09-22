Pensar diferente ha sido la fortaleza de la UNAM

La fortaleza de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) “nunca ha provenido de pensar de la misma manera”, sino de construir entidades académicas y órganos colegiados plurales capaces de procesar sus diferencias mediante razones, normas y objetivos compartidos, afirmó el rector Leonardo Lomelí Vanegas.

En el marco de conmemoración por los 475 años de la fundación de la Real Universidad de México y la instalación de una sesión extraordinaria del Consejo Universitario, el rector convocó a la comunidad universitaria a continuar esa labor “con rigor, sensibilidad, prudencia y disposición al entendimiento”.

Ante integrantes de la Junta de Gobierno, el Patronato Universitario, exrectores, directores, académicos, estudiantes y trabajadores, Lomelí Vanegas señaló que la conmemoración permite reconocer las raíces de la universidad y reflexionar sobre las responsabilidades públicas que ha asumido.

Explicó que la Real y Pontificia Universidad de México, fundada en el siglo XVI, perteneció a un mundo distinto y que no puede establecerse una línea de continuidad simple o automática con la institución actual. Sin embargo, dijo, ahí se encuentran algunos de sus orígenes más antiguos, como el intercambio de saberes, la formación de generaciones y la tradición colegiada.

Creación de la universidad

Recordó que la creación de la Universidad Nacional en 1910, la autonomía de 1929, la Ley Orgánica de 1933 y la de 1945 marcaron etapas determinantes en la construcción de la actual casa de estudios y de sus órganos de gobierno.

También mencionó que en 1968 el Consejo Universitario exigió respeto a la autonomía frente a la represión, mientras que la incorporación de esta al artículo tercero constitucional, en 1980, ratificó el derecho de las universidades a gobernarse a sí mismas.

Destacó que en el último ciclo escolar la UNAM atendió a más de 371 mil estudiantes y sostuvo que detrás de ellos existen cientos de miles de sueños, aspiraciones familiares, esfuerzos personales y expectativas de una vida mejor.

El reto de defender autonomía

La Universidad Nacional Autónoma de México siempre ha enfrentado el reto de defender su autonomía y contar con recursos suficientes para cumplir sus tareas, afirmó Lomelí Vanegas.

“Siempre ha tenido el reto de defender su autonomía, de contar con recursos suficientes para poder llevar a cabo sus tareas, pero a lo largo de estos años, al final siempre ha logrado salir adelante”, señaló.

El rector dijo que la celebración permite a la institución recuperar una parte de su historia y reflexionar sobre el desarrollo de la educación superior en el país.