Pensión del Bienestar va por 14 millones de beneficiados

Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Bienestar, informó que al final del año sumarán 14 millones de adultos mayores quienes reciban la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

La secretaria indicó que esta semana inicia el pago del bimestre marzo-abril, el cual tendrá una inversión de 87 mil 705 millones de pesos (mdp), la inversión más grande de los programas de Bienestar.

“En el caso de los adultos mayores, ya son 13.6 millones de adultos mayores que recibirán su pensión. Este bimestre la inversión es de 87 mil 705 millones de pesos, como saben, es la inversión más grande de todos los programas, y al final del año serán 14 millones de adultos mayores que reciban esta pensión”.

Montiel destacó que en total, en todos las pensiones y programas de Bienestar del Gobierno de México, suman más de 18.8 millones de beneficiarios, por lo que para el bimestre marzo-abril se destinará una inversión social de 104 mil 695.5 millones de pesos (mdp) para el pago de estos apoyos.

Entregan enseres para afectados por lluvias

En Palacio Nacional, Ariadna Montiel informó que este fin de semana inició la entrega de los enseres domésticos para más de 60 mil personas afectadas por las intensas lluvias en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, en octubre pasado.

Indicó que al día domingo se han entregado ocho mil 429 paquetes de enseres, y detalló que son 62 mil 235 familias con pérdidas mayores a causa de las lluvias.

La entrega se hace de manera directa, sin intermediarios, a las familias afectadas, explicó.

Además, detalló que este paquete de enseres incluye una estufa, un refrigerador, un colchón, un ventilador, una licuadora y una batería de cocina.