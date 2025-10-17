Pensionados recibirán aguinaldo en noviembre

En noviembre, las personas adultas mayores pensionadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) recibirán el penúltimo depósito de la pensión mensual. Además, algunos jubilados recibirán una buena noticia, podrán recibir un pago doble, debido al abono del aguinaldo 2025.

De acuerdo con el calendario oficial de pagos 2025 del IMSS, el depósito mensual a las personas jubiladas correspondiente al mes de noviembre se realizará el próximo lunes 3 de noviembre de 2025.

Además, en la fecha marcada se realizará el depósito del aguinaldo anual, ya que según los lineamientos de la institución el pago del aguinaldo se realiza junto al de la pensión del mes de noviembre. El monto entregado equivale a un mes completo de pensión por concepto de aguinaldo.

No obstante, el pago de este aguinaldo será únicamente para los pensionados bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de 1973, es decir, para aquellos que comenzaron a cotizar antes del 1º de julio de 1997.