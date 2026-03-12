Pensiones ha beneficiado a seis mil 670 personas

El secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, informó que, con corte a febrero de este año, el Fondo de Pensiones para el Bienestar ha beneficiado a seis mil 670 personas jubiladas con un monto total de 35.5 millones de pesos (mdp).

Resaltó que este instrumento, complementa las pensiones de los trabajadores para acercarlas a su último salario.

“Con la creación en 2024 del Fondo de Pensiones para el Bienestar, transitamos de un sistema puro de contribución definida a uno mixto en el que las personas trabajadoras reciben un complemento igual a su último salario hasta por equivalente al salario promedio de cotización del Instituto Mexicano de Seguro Social”, dijo.

El secretario de Hacienda subrayó que la reforma de pensiones aprobada en 2020 representó un cambio estructural para el sistema de retiro en México, al colocar el bienestar de los trabajadores en el centro de las decisiones y corregir distorsiones históricas del modelo anterior.