Pentágono compró dispositivo ligado a síndrome de La Habana

El Pentágono compró un dispositivo que podría estar ligado al llamado “síndrome de La Habana”, reportó la cadena estadounidense CNN, que citó a cuatro fuentes informadas del tema.

Dos de esas fuentes indicaron al medio que una división del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Homeland Security Investigations (HSI), compró el dispositivo por millones de dólares en una operación encubierta durante los últimos días de la administración de Joe Biden, y que se utilizaron fondos proporcionados por el Departamento de Defensa.

Este último ha pasado más de un año probando el dispositivo, que podría ser la causa de una serie de misteriosas dolencias que afectan a espías, diplomáticos y soldados estadounidenses, y que han sido denominadas como el “síndrome de La Habana”, porque fue en la capital cubana donde se reportaron los casos.

El dispositivo, explicaron, aún se está estudiando y existe un debate en curso sobre su relación con los casos reportados que aún no tienen explicación oficial.