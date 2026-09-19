Perfila detenciones por megadecomiso de huachicol

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), precisó que los predios donde se hallaron 59 millones de litros de hidrocarburos en Guanajuato se encontraban sin vigilantes, por lo que no hay detenidos.

El funcionario federal descartó que las instalaciones pertenezcan a Petróleos Mexicanos (Pemex) y aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) dará más detalles sobre la investigación.

Durante la conferencia matutina de este viernes desde Irapuato, Guanajuato, García Harfuch señaló que el caso se destapó tras la detención de una pipa con hidrocarburos el 3 de julio pasado. Sin embargo, reiteró que el predio que fue cateado por autoridades federales estaba desolado.

“En los casos más importantes donde ha habido aseguramientos, por ejemplo, en el del buque que fueron más de 10 millones de litros o en el caso del norte del país, que también se hizo un gran aseguramiento (...) No había nadie quien cuidara ese predio, pero repito, en todos los casos donde ha habido aseguramientos grandes o pequeños, hay detenidos. Y en este caso no va a ser la excepción de haber detenidos como y lo vamos a reportar aquí”, explicó.

Descarta que se trate de instalaciones de Pemex

Frente a la presidenta Claudia Sheinbaum y al ser cuestionado sobre la ineficiencia de las autoridades estatales y locales de no identificar la planta de combustible de esta magnitud, Omar García indicó que se trata de una instalación de almacenamiento que más adelante, como lo mencionó la FGR, en coordinación con Seguridad Física de Pemex y Pemex Logística, van a dar la explicación más detallada.

Fiscalía investiga megadcomiso

El jueves la FGR informó que investiga el hallazgo de más de 59 millones de litros de hidrocarburos presuntamente obtenidos de manera ilegal, en tres municipios del estado de Guanajuato.

Reportó que tras la detención en julio pasado de una persona en el momento en que descargaba combustible de una pipa con capacidad de 33 mil litros de diésel en una gasolinera de San Luis de la Paz, quien no acreditó su legal procedencia, realizó diversos actos de investigación.

Secretario destaca captura de presuntos feminicidas

En otro tema, Omar García Harfuch expresó sus condolencias por los recientes feminicidios registrados en Morelos de las estudiantes Kimberly Joselin Ramos Beltrán, Karol Toledo Gómez, Michelle Itzayana Fuentes Calderón y Claudia Tacoronte Aguilera. Informó que ayer fue detenido Francisco Javier “N”, alias “El Trompas”, por su presunta responsabilidad del asesinato de la estudiante de intercambio Claudia Tacoronte.

El funcionario indicó que desde que se tuvo conocimiento del feminicidio, las instituciones del Gabinete de Seguridad en coordinación con la Fiscalía General de Morelos y de la Secretaría de Seguridad Estatal, iniciaron trabajos conjuntos de investigación e inteligencia para identificar, localizar y detener al responsable.

Explicó que se estableció contacto permanente con la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, con el fiscal general del Estado, Fernando Blumenkron Escobar, y con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos, el general José Luis Bucio Quiroz.