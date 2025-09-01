Perfilan a cuatro para presidir Mesa Directiva de San Lázaro

El coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, Elías Lixa, dio a conocer los cuatro perfiles que han propuesto para presidir la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

En conferencia de prensa, puntualizó que si bien su carta fuerte es que haya una mujer, “la mayoría parlamentaria nos pidió darles propuestas”.

Por lo anterior, indicó que los perfiles del PAN para presidir la Mesa Directiva, son Margarita Zavala, Kenia López Rabadán, Federico Döring, y Germán Martínez.

“Son cuatro perfiles de sólida trayectoria que son un orgullo por su experiencia legislativa, por su capacidad de diálogo, por su capacidad institucional, pero sobre todo porque cuentan con el absoluto respaldo de nuestro grupo parlamentario, que ha fijado como regla esencial a quien resulte electo en este proceso, respetar la institucionalidad de la Cámara de los diputados”, declaró Elías Lixa.

Morena intervendrá en elección del PAN para Mesa Directiva

La bancada de Morena en la Cámara de Diputados respetará el acuerdo de que el PAN presida la Mesa Directiva en el próximo año, pero intervendrá en la definición del legislador albiazul que la encabece, anunció Ricardo Monreal, coordinador guinda.

“El acuerdo fue respetar al PAN en la Mesa Directiva, pero la persona que encabece o la persona que se proponga, es lo que estamos revisando en una amigable relación, colaboración, acuerdo, es lo que estamos viendo con el PAN”, explicó en conferencia de prensa, esta noche.