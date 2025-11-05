Perfilan a Grecia Quiroz como alcaldesa sustituta

El Cabildo de Uruapan, perfiló a Grecia Quiroz, como presidenta municipal sustituta, luego del asesinato de su esposo, el alcalde Carlos Manzo Rodríguez.

Al no pertenecer a ningún partido, la fuerza política la tiene el cuerpo edilicio en sus manos, para hacer la propuesta de quien sustituirá al presidente municipal asesinado.

La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Michoacán, Fabiola Alanís Sámano, indicó que, el Poder Legislativo, ya fue enterado en lo económico, de esa propuesta, para que Grecia Quiroz, se quede al frente de la alcaldía de ese municipio.

La diputada local, explicó que hay un procedimiento legal “y por otro lado, hay una definición política que en el Congreso del Estado vamos a respetar y a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, para que sea la voluntad del pueblo de Uruapan la que se exprese en la próxima conducción de la gobernabilidad de su municipio”.

Entonces, dijo, hay una fuerza política a la que le corresponde de quién va a estar al frente de este gobierno, luego del asesinato de Carlos Manzo.

Con relación al tema legal, indicó que el Poder Legislativo, está en espera solamente de recibir la notificación de lo que resolvió el Cabildo, “para elaborar de inmediato el dictamen y tomar protesta a, en este caso, lo que se nos ha informado, es que será Grecia Quiroz, la viuda de Carlos Manzo, la que asuma la presidencia municipal”.

Viuda de Manzo llama a protestar de forma pacífica

Por otra parte, Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, agradeció todas las muestras de apoyo y cariño tras el asesinato del alcalde de Uruapan, ocurrido el pasado 1 de noviembre, sin embargo, hizo un llamado a que las protestas ciudadanas sean pacíficas y no se incurra en hechos violentos que “a él no le hubiesen gustado”.

A través de un en vivo en la cuenta de Facebook de Manzo Rodríguez, señaló que está a favor de que se alce la voz y de que el legado de su esposo continúe, pero que esto no afecte al municipio ni a terceras personas.

Más tarde, Grecia Quiroz, se dirigió al Palacio Nacional para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum.

El encuentro ocurre cuatro días después del asesinato del presidente municipal michoacano, acaecido el pasado 1 de noviembre.

De acuerdo con fuentes de Presidencia, la reunión tiene un carácter estrictamente privado y formó parte de las acciones de acompañamiento que el Gobierno Federal ofreció a la familia del alcalde tras su homicidio.

Cabe mencionar que la mandataria ha expresado públicamente sus condolencias y refrendó el compromiso de su administración para que no haya impunidad en el caso.

Sombreros “ensangrentados” y veladoras

Previo a la sesión ordinaria de ayer martes, en la Cámara de Diputados, las bancadas del PAN y del PRI colocaron sombreros en sus curules, con pintura roja, aparentando sangre, y veladoras de plástico en memoria de Carlos Manzo.

Al inicio de la sesión, los diputados guardaron un minuto de silencio, por acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), en memoria de Carlos Manzo.

“El pasado sábado primero de noviembre, fue asesinado Carlos Manzo Rodríguez, exdiputado federal y presidente municipal de Uruapan, Michoacán, su pérdida representa un hecho profundamente lamentable para su comunidad y para todo México, en memoria de su trayectoria y como muestra de solidaridad con su familia y seres queridos, así como para todo el pueblo de Michoacán, solicito a las y los diputados guardar al minuto de silencio en memoria de Carlos Manzo Rodríguez”, pidió la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López.