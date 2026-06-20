Perfilan docentes fin de la huelga nacional tras bono

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se encamina a concluir la actual etapa de su jornada de lucha, después de que la Sección 22 de Oaxaca acordó retirar a sus bases del plantón instalado en el Centro Histórico de la Ciudad de México y regresar a la entidad con el fin de reorganizar sus acciones.

La decisión fue tomada por la asamblea estatal del magisterio oaxaqueño luego de analizar los resultados de las negociaciones con el gobierno de México.

Con ello, el contingente más numeroso de la Coordinadora llegó a la Asamblea Nacional Representativa, la cual inició a las las 21:00 horas, con la postura de replegar el movimiento.

Desmontan campañas

Desde la tarde de ayer viernes comenzaron las labores para desmontar casas de campaña, lonas y estructuras colocadas en calles aledañas al Zócalo capitalino, mientras cientos de docentes se preparaban para retornar a sus estados.

La ANR tiene la tarea de formalizar la decisión sobre el receso del paro nacional y definir la ruta política y organizativa que seguirá la CNTE en las próximas semanas.

Aunque los dirigentes magisteriales reiteraron que las respuestas gubernamentales han sido insuficientes, particularmente en materia de pensiones y la abrogación de la Ley del Issste de 2007, el desgaste de la movilización y la falta de nuevos acuerdos llevaron a las bases a respaldar un repliegue táctico.

De ratificarse el acuerdo nacional, el levantamiento del plantón pondrá fin a casi tres semanas de protestas, bloqueos y movilizaciones en la capital del país, aunque ha dejado claro que continuará su lucha.