Perfilan ratificación de Roberto Velasco en la SRE

Tras recibir la propuesta de designación de Roberto Velasco como nuevo titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el Senado perfila su ratificación en sesión vespertina de este miércoles.

En entrevista de medios, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ignacio Mier Velazco, detalló que el canciller designado comparecerá a las 10 de la mañana ante la comisión de Relaciones Exteriores para sustentar su idoneidad, como lo establece el artículo 76 constitucional, antes de que el dictamen sea votado en el pleno.

Luego de que Roberto Velasco sostuvo una reunión con los coordinadores de todos los grupos parlamentarios en el seno de la Jucopo, Ignacio Mier subrayó que este ejercicio forma parte de una nueva dinámica de interlocución política para construir consensos en nombramientos clave:

“Fue una reunión de diálogo directo, abierto, sin ninguna cortapisa (…) es una de las funciones sustantivas del Senado, la evaluación de la política exterior”, puntualizó.

El senador Mier Velasco informó que durante su reunión con la Jucopo, Roberto Velasco insistió en que el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU no está ajustado a la realidad, que “está redefiniendo incluso el concepto de desaparición forzada en función de atribuirle a una política del Estado, y eso es completamente alejado de la realidad y del propósito central de la Convención; y, haber activado el 34 para llevarlo a la Asamblea, nosotros pensamos que es exagerado”.

El legislador morenista dijo que el canciller puntualizará la postura del gobierno mexicano durante su comparecencia en el proceso de su ratificación por el Senado.