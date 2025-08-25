Perfilan validez de elección del Tribunal de Disciplina

El magistrado Felipe de la Mata Pizaña propone validar la elección de los integrantes del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, al considerar que son infundados e inoperantes los argumentos de la excandidata Verónica Patricia Gómez Schulz, “porque las pruebas que fueron aportadas por la actora no acreditan las presuntas violaciones graves y no demuestran los hechos denunciados”.

En su proyecto de resolución que circuló entre sus contrapartes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), plantea desechar el recurso de impugnación y confirmar los acuerdos del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) respecto de la elección de magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial Federal y la declaración de validez, la asignación y la entrega de las constancias de mayoría.

Violación a los principios electorales

En su demanda, Gómez Schulz expone entre otros agravios, la violación a los principios electorales, por la existencia de acordeones. Señala que hubo coacción del voto articulada por entes, funcionarios, los servidores de la nación y Morena por la distribución masiva, sistemática y territorializada de acordeones físicos y digitales.

Denuncia también la violación a la representatividad democrática y a la certeza; vulneración al derecho de acceso a la justicia y defensa adecuada.

El magistrado sostiene que es claro que para anular una elección es indispensable la existencia de una violación a los valores fundamentales; la infracción debe ser grave; los hechos deben estar debidamente probados; esos hechos deben ser determinantes en un aspecto cuantitativo y cualitativo; y se debe favorecer a la conservación de los actos públicos válidamente celebrados si las infracciones incumplen las características mencionadas.

Sin embargo, subraya que la denunciante presentó fotografías y videos publicados en redes sociales y no pudo comprobar la existencia de una campaña sistemática, masiva y territorializada con el propósito de coaccionar el voto de la ciudadanía, ni mucho menos influir en los resultados electorales.