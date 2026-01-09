Periodista denuncia criminalización

El periodista Álvaro Cuitláhuac López y su familia denunciaron que continúa la criminalización en su contra a través de la fabricación de delitos, y afirmaron que a 10 meses de la agresión que sufrieron por agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) no hay ningún castigo o sanción contra los responsables, y la Fiscalía General de Oaxaca no definido una fecha para la disculpa pública.

Explicaron que recientemente se han realizado nuevos señalamientos en su contra en donde involucran a uno de sus familiares, Fernando David López Cruz, presuntamente con una célula delictiva.

Detenidos y golpeados

El 7 de marzo de 2025, Álvaro López y su familia fueron detenidos y golpeados de manera arbitraria por agentes de la AEI en un operativo, además de que irrumpieron en su negocio sin ninguna orden de cateo; esto fue reconocido por la Fiscalía General del Estado.

Fernando López, en conferencia de prensa, negó tener vínculos con alguna organización criminal y recalcó que todas sus actividades son lícitas, con actividades profesionales, como empleados del gobierno y empleados universitarios, que es a lo que se han dedicado toda su vida.

“Producto de todo esto, hemos sido líderes sindicales dentro del gobierno del estado y dentro de la universidad”, y puntualizó que actualmente no es funcionario de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO) porque está jubilado.

Detención

Álvaro López señaló que sobre la detención ilegal y agresiones físicas que sufrió él y su familia, así como el robo de pertenencias durante el cateo, no hay ningún servidor público sancionado o suspendido; y a la fecha, dijo, no se ha acatado la recomendación de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO). Recalcó que “al día de hoy no hay un solo responsable de ese hecho”.