Permanecen aisladas 4 comunidades en SLP

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona continúa haciendo recorridos por los municipios afectados por las inundaciones en la Huasteca Potosina, incluso se conectó en vivo con la conferencia de prensa matutina de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, en donde refirió que hay cuatro comunidades que permanecen incomunicadas.

“Nosotros tuvimos 12 municipios afectados, de los cuales ya solamente en dos continúa la alerta y seguimos trabajando, Tamazunchale y San Vicente, tenemos todavía cuatro comunidades a las que no hemos podido entrar”, detalló el mandatario.

Puntualizó además que desde el pasado viernes se han evacuado a más de mil 600 personas que se encontraban en riesgo por habitar en los márgenes de los ríos, se registraron 13 derrumbes y 44 árboles caídos en carreteras estatales y municipales, mismas que ya han sido liberadas y se ha normalizado el tránsito.