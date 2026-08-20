Permanente avala renuncia de magistrada Mónica Soto

El pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó con el voto de Morena y sus aliados la renuncia de la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Soto Fregoso a partir del próximo 31 de agosto.

En el marco de un debate donde la oposición criticó la renuncia de la magistrada al considerar que no existe causa grave, se aprobó con 26 votos a favor de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde (PVEM) la renuncia, así como cinco en contra del Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC); así como cinco abstenciones.

Después de que la presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente recibió formalmente el oficio con la renuncia, que deberá ser avalada por esta instancia legislativa, el diputado por Movimiento Ciudadano, Gibrán Ramírez Reyes, dijo que la renuncia que hoy discuten no es un simple trámite administrativo.

No es causa grave

En tribuna, argumentó que el nombramiento de la magistrada fue avalado por este Senado y la Sala Superior del TEPJF no es una oficina para terminar un ciclo, además que el motivo que considera no es una causa grave.

Recordó que Mónica Soto falló ante la evidente prueba de los llamados acordeones en la votación del Poder Judicial, falló en contra de una ciudadana que utilizó sus redes para criticar a una funcionaria pública y falló cuando el tribunal avaló de diputaciones y senadores que permitió la mayoría legislativa de Morena.

Margarita Corro, diputada federal por Morena, dijo que la renuncia de la magistrada Mónica Soto Fregoso, debe ser atendida para garantizar el funcionamiento de las instituciones.