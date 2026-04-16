Permitirá EUA que CIBanco realice transferencias

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que tomó medidas especiales para permitir que la institución de crédito mexicana CIBanco pueda realizar transferencias de fondos para completar su proceso de liquidación.

Para ello, FinCEN modificó la orden relacionada con el fentanilo para permitir la liquidación de la institución financiera con sede en México.

En un comunicado, la unidad antilavado de EUA dio a conocer que tomó medidas para permitir ciertas transferencias de fondos necesarias para liquidar y disolver completamente CIBanco S.A., Institución de Banca Múltiple.

FinCEN notificó que modifica su orden de junio de 2025, mediante la cual determinó que CIBanco S.A., Institución de Banca Múltiple (CIBanco), es una institución financiera que opera fuera de los Estados Unidos y que es de especial interés en materia de lavado de dinero relacionado con el tráfico ilícito de opioides, por lo que impuso una medida especial para prohibirle ciertas transferencias de fondos.