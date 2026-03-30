Permitirán llegada de buque petrolero ruso a Cuba

La Guardia Costera de Estados Unidos permitirá que un buque ruso desembarque en Cuba con más de 700 mil barriles de crudo, tras meses de un bloqueo impuesto por Washington a la llegada de petróleo a la isla, según informó The New York Times.

El tanquero se encuentra actualmente a menos de 24 kilómetros de la isla y se espera que entre en aguas cubanas, tocando tierra el martes.

El buque Anatoly Kolodkin, de bandera rusa, es un tanquero sancionado tanto por Estados Unidos como por la Unión Europea (UE).

La llegada de esta embarcación ayudará a alivianar la crisis energética que atraviesa Cuba, profundizada por el bloqueo energético impuesto por Trump a la isla tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela en enero.

No está claro por qué la Casa Blanca decidió permitir el paso de este buque o si permitirá en el futuro otros envíos de petróleo ruso a la isla, según señaló el rotativo.

Rusia aseguró que estaba estudiando enviar crudo a Cuba por razones humanitarias, pese a que esa decisión suponía un desafío a Washington.