Perro Rini detecta 1.3 toneladas de metanfetamina

Elementos de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con la Guardia Nacional (GN), decomisaron aproximadamente una tonelada 357 kilos de metanfetamina, así como 10 kilos de fentanilo en la Aduana de Tijuana, Baja California.

El aseguramiento derivó de acciones de vigilancia realizadas en la zona y contó con el apoyo del ejemplar canino “Rini”, especializado en la detección de sustancias ilícitas y quien identificó la mercancía que permanecía oculta al interior de diversas cajas.

Por medio de un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detalló que tras identificar el cargamento, se realizó una revisión detallada y finalmente se localizó la droga.

Tras el decomiso, la mercancía fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público para continuar con las investigaciones.

“Con estas acciones, la ANAM, GN e instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de fortalecer la coordinación interinstitucional”, expresaron las autoridades federales.