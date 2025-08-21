Perros donados por EE. UU. combaten tráfico de drogas

La embajada de Estados Unidos en México reconoció el papel que han tenido los perros policías en la incautación de drogas como fentanilo y metanfetaminas, y que han sido donados por la Oficina de Asuntos Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés).
La embajada, a cargo de Ronald Johnson, destacó que el pasado 30 de julio un K-9 detector de narcóticos, donado a la FGR, ayudó a incautar 262 kilos de presunta metanfetamina en San Fernando, Tamaulipas.
En el último año el programa canino reporta en México la incautación de más de mil 700 kilos de metanfetamina, tres mil 600 litros de metanfetamina líquida y cerca de 500 mil pastillas de fentanilo.
“En el último año, estos caninos han sido de gran apoyo combatiendo al crimen organizado”, dijo la representación diplomática estadounidense.