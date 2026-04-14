Perros van ahora contra el gusano barrenador

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desarrolla, a través de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ), una estrategia basada en la detección temprana de la plaga del gusano barrenador, la cual consiste en entrenamiento especializado de perros, con un equipo conformado en la actualidad por dos canes: Nala y Tamal.

En un artículo publicado en Gaceta UNAM, el director de este plantel educativo, Carlos Guillermo Gutiérrez, explicó que en 2020 durante la pandemia de covid surgió un proyecto de capacitar caninos para detectar esta enfermedad respiratoria mediante el olfato.

De manera paralela, en diciembre de 2024 y con la expansión de la plaga de gusano barrenador, el equipo universitario decidió redirigir nuevamente sus esfuerzos, adaptando a los perros para detectar esta amenaza al ganado.

Debido a la experiencia previa de los animales, los perros ya dominaban la metodología de detección basada en el condicionamiento operante, por lo que el principal cambio consistió en enseñarles a identificar un nuevo olor objetivo, asociado a heridas infectadas por gusano barrenador.