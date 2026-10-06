Persistirán lluvias y altas temperaturas

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que persistirán las lluvias de diversa intensidad y temperaturas elevadas en el territorio nacional, por lo que llamó a la población a mantener la alerta y reforzar las medidas de autocuidado.

A través de un comunicado, explicó que, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para las próximas horas se prevén lluvias intensas con puntuales torrenciales en Tabasco y Chiapas; y muy fuertes con puntuales intensas en San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tamaulipas, Veracruz, Guerrero y Oaxaca.

Detalló que las precipitaciones también alcanzarán rangos de fuertes a muy fuertes, en Nuevo León y Campeche; puntuales fuertes en Baja California Sur, Coahuila, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Morelos, Estado de México, Yucatán, Quintana Roo; intervalos de chubascos en Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Ciudad de México y Tlaxcala, así como lluvias aisladas en Baja California y Sonora.

Precisó que, en contraste con las zonas de lluvia, el pronóstico de temperaturas máximas contempla valores de 40 a 45 °C en el noreste de Baja California y Sonora. Mientras que temperaturas de 35 a 40 °C afectarán el noreste de Baja California, oeste de Baja California Sur, noroeste de Sonora, noroeste de Sinaloa, Campeche y Yucatán.

Adicionalmente, puntualizó que se prevén registros de 30 a 35 °C en el oeste de Nayarit, oeste de Jalisco, centro y sur de Colima, sur de Michoacán, sur de Morelos, suroeste de Puebla, norte y sureste de Guerrero, suroeste de Oaxaca, este de Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

En ese sentido, pidió a la población mantenerse informada a través de fuentes oficiales y evitar cruzar ríos, arroyos o zonas con corrientes de agua, ya que la fuerza del caudal puede arrastrar vehículos y personas.

Asimismo, evitar la exposición prolongada a la radiación solar en las horas centrales del día; vestir ropa ligera de colores claros, usar sombrero o sombrilla, aplicar protector solar y mantenerse hidratado; y evitar realizar ejercicio intenso al aire libre en horarios de mayor calor y mantener especial atención en niñas, niños menores de cinco años, adultos mayores y personas enfermas.