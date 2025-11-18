Personal de la Región Uruapan será removido

Como parte de la “operación limpieza” que ha iniciado la Fiscalía de Michoacán al interior de la institución, todo el personal de la Región de Uruapan será removido esta misma semana.

Fuentes internas de la Fiscalía General del Estado (FGE) dijeron que luego de los hechos ocurridos el pasado 1º de noviembre, donde murió asesinado a tiros el alcalde Carlos Manzo Rodríguez, y para fortalecer la operatividad e investigación en esa zona de la entidad, fue removido desde el fiscal regional, peritos, ministerios públicos, agentes de investigación, hasta secretarios.

Se espera que este martes, el fiscal general Carlos Torres Piña haga el anuncio oficial sobre esta “operación limpieza” en esa Fiscalía Regional, a donde llegará personal elegido con lupa por el mismo titular.

Así también, en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, autoridades federales detuvieron a 12 personas y aseguraron ocho artefactos explosivos, cuatro armas de fuego, más de 800 cartuchos, 29 cargadores, siete vehículos, dos de ellos con blindaje artesanal, dosis de droga y equipo táctico.

También se realizaron patrullajes de supervisión en las huertas limoneras para proteger las actividades de las y los productores.