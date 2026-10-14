Personal de salud marcha en distintos estados

Personal médico realizaron una marcha pacífica a nivel nacional para exigir que se cumplan sus demandas, entre ellas un aumento salarial, mejores condiciones laborales, y medicamentos e insumos suficientes.

La movilización estuvo conformada por trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), del Sistema de Transporte Colectivo Metro y de Petróleos Mexicanos (Pemex).

En diversos estados también jubilados y derechohabientes del IMSS, demandaron medicamentos, material médico, equipo, camas hospitalarias y más personal.

Además, rechazaron el incremento salarial de 2.9 por ciento que, según los inconformes, no compensa el aumento del costo de vida.

Durante la protesta, las y los participantes denunciaron carencias en las unidades médicas, sobrecarga de trabajo y presuntas represalias contra el personal que señala las deficiencias.

El personal enumeró los materiales faltantes en su día a día: jeringas, medicamentos, sondas de distintos calibres, guías, normogoteros, microgoteros y adhesivos.