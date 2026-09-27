Personal de SSP de Michoacán repele ataque

Personal de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán abatió a un presunto delincuente y lesionó a otro, al repeler un ataque a tiros sobre avenida Periodismo de la ciudad de Morelia.

Los reportes señalan que elementos de la Subsecretaría de Investigación Especializada perseguían sobre avenida Periodismo a los dos presuntos integrantes de una red criminal de extorsión cuando iban a cobrar el dinero.

Abaten a un delincuente

Los delincuentes se detuvieron y dispararon en contra de los oficiales de la SIE, quienes repelieron el ataque y abatieron a uno de los implicados.

En el lugar, también quedó herido el otro involucrado en la agresión contra las autoridades y fue trasladado a un hospital de la capital michoacana, donde permanece en calidad de detenido.