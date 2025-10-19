Personas armadas incendian casa

Una vivienda, ubicada en la colonia Esthela Ortiz de Culiacán, Sinaloa, donde hace tres meses se cometió un doble homicidio, fue incendiada por personas armadas, los cuales presuntamente privaron de la libertad a tres personas del sexo masculino que se encontraban en su interior.

Llamadas anónimas captadas en las líneas de emergencia notificaron que un inmueble que se encuentra en la calle Rodolfo Fierro de dicha colonia era objeto de actos de vandalismo y de daños, con el lanzamiento de bombas de fabricación caseras a base de gasolina hacia su interior.

El incendio dentro de la casa pronto se extendió, por lo que los responsables, presuntamente aprovecharon para sacar por la fuerza a tres personas a las que subieron a vehículos y huyeron con rumbo desconocido.

Los elementos de bomberos lograron sofocar rápidamente el fuego, por lo que los daños causados fueron menores.