Perú declara persona non grata a Sheinbaum

El Congreso peruano declaró este jueves a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como “persona non grata” por su “inaceptable injerencia en asuntos internos” del país, en una escalada más de la crisis entre ambas naciones.

La moción presentada por partidos de derecha obtuvo 63 votos a favor y 33 en contra, además de dos abstenciones. El Congreso sostiene que la mexicana mostró una conducta hostil hacia Perú desde que asumió su cargo.

De acuerdo con el derecho internacional, la declaración de una “persona non grata” es un recurso por el cual los Estados pueden expulsar a diplomáticos de otros países si incumplen las leyes nacionales o, en su caso, interfieren en asuntos internos.

La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas indica que la figura de “persona non grata” es un mecanismo por el cual un Estado puede declarar a un diplomático no aceptable en su territorio. El Estado declarante puede así exigir al país de origen que retire a la persona en cuestión o que termine sus funciones. La Convención no establece un proceso específico ni tampoco limita las causas por las que se puede hacer tal declaratoria.

En el caso de la declaratoria contra Sheinbaum, quien no se encuentra en Perú, las implicaciones son diplomáticas y simbólicas. No hay un impacto directo en la relación comercial.