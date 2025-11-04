Perú rompe relaciones diplomáticas con México

El gobierno peruano anunció la ruptura inmediata de relaciones con México luego de que la ex premier Betsy Chávez, acusada de ser autora del intento de golpe de Estado de diciembre de 2022 junto al expresidente Pedro Castillo, actualmente encarcelado, recibiera asilo político en la embajada mexicana en Lima.

“Nos enteramos con sorpresa y profundo pesar de que México ha otorgado asilo a una persona investigada por graves delitos contra la democracia peruana”, declaró el canciller Hugo de Zela.

“Ante este acto hostil y la continua injerencia del gobierno mexicano, Perú ha decidido romper todas las relaciones diplomáticas”.

Este es un nuevo capítulo en la tensión entre ambos países latinoamericanos, ya exacerbada por la postura del expresidente mexicano López Obrador en defensa de Castillo.

Perú descarta ingresar a embajada de México

demás, el Gobierno de Perú aseguró que no se plantea emular a Ecuador con un ingreso por la fuerza a la Embajada de México en Lima para detener a Betssy Chávez, como sí ocurrió el año pasado en la embajada mexicana en Quito con el exvicepresidente correísta Jorge Glas.

“Esa posibilidad no existe. El Perú es un país respetuoso del derecho internacional y una acción de ese tipo no está prevista en ninguna norma del derecho internacional”, señaló el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Hugo De Zela.

El Gobierno sudamericano anunció romper relaciones diplomáticas con México por otorgarle asilo a Chávez, procesada junto a Castillo por el fallido intento de golpe de Estado de finales de 2022.

Chávez enfrenta actualmente junto a Castillo un juicio donde ambos están acusados del delito de rebelión a causa del mensaje a la nación ofrecido el 7 de diciembre de 2022 por el exmandatario donde ordenaba cerrar el Congreso así como intervenir la Judicatura para gobernar temporalmente por decretos.

El mensaje de Castillo, ante la amenaza de una moción de destitución desde el Congreso tras salir a la luz pública indicios de corrupción en su Administración que lo implicaban directamente, no surtió efecto ante la institucionalidad peruana, la Policía y las Fuerzas Armadas, por lo que poco después fue detenido.