Pescadores rescatan del mar cientos de iPhones

Pescadores recuperaron cientos de iPhones que formaban parte de la carga de un barco que se hundió en el estrecho de Ormuz tras chocar con una mina marina el pasado miércoles 14 de octubre.

Imágenes publicadas por el medio The Telegraph muestran decenas de pequeñas embarcaciones navegando entre contenedores y hombres sacando cajas del mar. En uno de los videos, se ve una lancha arrastrando un contenedor entero.

El buque, identificado como GFS Pride, transportaba más de 2 mil 500 depósitos cuando fue alcanzado. Según la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), la embarcación había entrado en una ruta considerada por las autoridades iraníes como “no autorizada y peligrosa” y acabó chocando contra una mina, lo que provocó un incendio que derivó en su hundimiento.

Ataques iraniés

El naufragio se produjo en medio de un aumento de los ataques iraníes contra buques en el estrecho de Ormuz y sus alrededores.