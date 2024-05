Pese a acuerdo, CNTE mantiene plantón

En el primer cuadro del Centro Histórico permanecen decenas de casas de campaña de maestros del CNTE. El Universal

Decenas de vehículos con utilería del templete y pantallas para la congregación #DefendamosLaRepública, de la Marea Rosa, acusan que desde la noche del viernes no han podido instalarse debido a la presencia de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la plancha del Zócalo.

Pese a que los maestros prometieron a reubicar su plantón previo a la manifestación de la Marea Rosa, en el primer cuadro del Centro Histórico permanecen decenas de casas de campaña, toldos, lonas y colchonetas en donde los trabajadores de la educación comen y duermen.

Los choferes de los vehículos de carga declararon que aunque la policía capitalina les permitió el paso hasta Palacio Nacional, no pueden avanzar debido a que los integrantes de la CNTE aún mantienen ocupada una buena parte del perímetro del Zócalo.

“Llegamos desde anoche (viernes). Ya teníamos que estar instalados en la mañana con el templete y las plantas de luz, pero no nos dejan los maestros. Los policías dicen que van a negociar con ellos, pero no vemos claro. A ver si al rato no dicen que es político, que es de los de acá o de los de allá, porque quienes tienen la culpa son los maestros”, dice uno de los transportistas.