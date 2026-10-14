Pese a despliegue de seguridad, violencia no cesa

La violencia no cesa en Mazatlán, pese al despliegue de 9 mil elementos federales, en diversos hechos, dos hombres fueron privados de la vida con disparos de armas de fuego, cuatro personas más, entre ellas dos mujeres, resultaron heridas de bala en atentados y una vivienda fue atacada a balazos.

En un negocio de reparación de llantas, en la colonia Valles del Ejido, un empleado que se encontraba laborando, fue asesinado de varios disparos, por personas que llegaron en un vehículo y sin medir palabra le dispararon en varias ocasiones y luego huyeron.

Ataque

Personas armadas que viajaban en una unidad irrumpieron en forma violenta una vivienda, ubicada en la calle Francisco Villa, de la colonia Toledo Corro, en la sindicatura de Villa Unión, y atacaron a balazos a una pareja.

Los vecinos asustados por las detonaciones de las armas de fuego reportaron el hecho, por lo que elementos de seguridad, del ejército y de los cuerpos de auxilio que arribaron al lugar encontraron a un hombre muerto y a una mujer de nombre Laura «N» con heridas de bala, por lo que fue llevada a un hospital.

En un camino de terracería de la colonia Palmito, en el puerto, una mujer joven, resultó herida de balas, al ser atacada por dos sujetos que viajaban en una motocicleta.