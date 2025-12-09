Pese a las amenazas, no hay colapso del T-MEC

A pesar de las amenazas contra el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, no hay riesgo inminente de colapso de dicho acuerdo comercial, afirmaron especialistas del Consejo Empresarial de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce).

El presidente del Comité Empresarial Bilateral México-Estados Unidos en Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Kenneth Smith, aseguró que “no vemos una situación inminente de un colapso del tratado, pero en cualquier momento que se complique dirá no me gusta cómo son las cosas y puede iniciar con amenazas de que se terminará el T-MEC”.

Pero todas las declaraciones en contra del tratado trilateral serán “como herramienta de presión, más que una salida” del acuerdo comercial.