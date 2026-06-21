Pese a retiro de plantón, CNTE mantendrá exigencia

Dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) advirtieron que, pese al receso de la huelga nacional y al retiro del plantón instalado en la Ciudad de México, el movimiento magisterial mantendrá su exigencia de abrogar la Ley del Issste de 2007 y la reforma educativa, al considerar que el Gobierno Federal no dio respuesta a sus demandas centrales.

“La suspensión de la huelga no representa el cierre de la lucha, sino el inicio de una nueva fase de fortalecimiento interno para impulsar futuras jornadas de movilización en todo el país”, advirtieron.

Los líderes magisteriales coincidieron en que la lucha continuará desde los estados mediante un proceso de reorganización para fortalecer futuras movilizaciones.

Eva Hinojosa, dirigente de la Sección 18 de Michoacán, sostuvo que entre las principales exigencias del magisterio permanecen la reinstalación de los docentes cesados, un aumento salarial del 100 %, la democratización del SNTE y una mejora sustancial en los servicios de salud.

Afirmó que los incrementos salariales anunciados por el gobierno son insuficientes frente al aumento del costo de vida y señaló que los trabajadores de la educación continúan enfrentando salarios precarios, falta de medicamentos y carencias en la atención médica.

En el mismo sentido, Pedro Hernández, de la Sección 9 en la Ciudad de México, destacó que la movilización nacional es resultado de años de resistencia contra la Ley del Issste y recordó que la CNTE ha mantenido una lucha constante desde la aprobación de esa reforma.

Para Yenny Araceli Pérez, secretaria general de la Sección 22 de Oaxaca, la huelga nacional permitió evidenciar problemáticas que el gobierno ha intentado minimizar.

Isael González Vázquez, de la Sección 7 de Chiapas, coincidió en que la huelga dejó en evidencia la fuerza organizativa de la CNTE y sostuvo que el movimiento fue capaz de obligar al gobierno a restablecer las mesas de diálogo después de haberlas suspendido.

En representación de la Sección 14 de Guerrero, Irvin Lobera Flores acusó que durante la huelga nacional hubo agresiones contra docentes en distintas movilizaciones y señaló que varios maestros resultaron lesionados. Por ello, exigió castigo para los responsables, reparación del daño para las víctimas y el cese de cualquier forma de persecución contra integrantes de la CNTE.

Maestros liberan espacios del Centro Histórico

Por lo anterior, el espacio público de calles del Centro Histórico ha sido liberado poco a poco, tras el anuncio del retiro de los campamentos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Trabajadores de limpia del Gobierno de la Ciudad de México iniciaron el retiro de la basura en la zona.

Algunos trabajadores levantaban lo que los profesores dejaron en carros, mientras que en otras zonas fue necesario usar camiones, como en Belisario Domínguez.

En el resto de las calles del Centro Histórico, se observó una alta afluencia de transeúntes.

Por su parte, comerciantes de la zona dijeron sentirse mejor ahora que la CNTE se retiraba.

Isael González Vázquez, secretario general de la Sección 7 de Chiapas, rechazó los señalamientos que vinculan al movimiento magisterial con partidos políticos y defendió la autonomía de la organización. “La gente es un movimiento genuino, puro, natural; no está contaminado y no tiene relación con ningún partido político. La CNTE mantiene su independencia política”, afirmó.

Al hacer un balance de la movilización, reconoció el esfuerzo de miles de maestros que dejaron a sus familias para trasladarse a la capital del país. “Hay un enorme reconocimiento para los compañeros que sostuvieron el plantón y las acciones de protesta durante estas semanas”, señaló.